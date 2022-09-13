Программа мероприятий на День города 17 сентября 2022 года в Брянске

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Через несколько дней после публикации праздничной афиши на 17 сентября в регионе в этот день отменили культурно-развлекательные мероприятия. Такое решение принял губернатор Брянской области Александр Богомаз .

Мы собрали программу мероприятий на День города 17 сентября 2022 года в Брянске. Ее озвучили в пресс-службе Брянской городской администрации.

В День города в субботу, 17 сентября, главные праздничные мероприятия пройдут на Кургане Бессмертия. Они будут посвящены 1037-летию Брянска и 79-й годовщине со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Торжественные мероприятия на Кургане Бессмертия начнутся в 11.00. Их откроет митинг «Мы этой памяти верны!» Затем состоится церемония открытия самого праздника.

Большая праздничная программа на Кургане Бессмертия рассчитана на 10 часов. Она пройдет с 12.00 до 22.00. жителей и гостей города пригласят посетить тематические площадки и широкую концертную программу. Во время праздника будет работать зона стрид-фуда.

С 12.00 до 16.00 на Кургане будут работать десятки творческих и интерактивных площадок. Также во время праздничных гуляний сотрудники МЧС проведут показательные выступления по силовому пожарно-спасательному многоборью, а Росгвардия организует интерактивную площадку «Солдатский привал». Для самых маленьких гостей праздника распахнет двери детский городок, где пройдёт анимационная театрализованная программа «Цвет настроения – детство!

Начало концертной программы дня города в 12.00. Ее откроет гала-концерт VII Всероссийского фольклорного фестиваля «Деснянский хоровод». Дальше с 14:00 до 15:00 на главной сцене праздника пройдет церемония подведения итогов областного фестиваля детских творческих коллективов. В 15:00 для жителей Брянска с концертной программой выступит детская хореографическая студия «Яйрума» государственного ансамбля народного танца «Шаратын» города Сухум (Абхазия). В 15:30 на сцену выйдут участники образцового хореографического ансамбля «Солнышко». В 16:15 начнется концерт народного вокально-хореографического ансамбля «Альянс». С 18:00 до 22:00 состоится праздничный концерт творческих коллективов Брянска «Голоса родного города».

Завершится День города праздничным фейерверком, который начнется на Кургане Бессмертия в 22:00.

Праздничные мероприятия в День города пройдут не только на Кургане Бессмертия:

В 12:00 на площади Ленина начнется концертная программа народного вокального ансамбля «Созвучие».

В 13:00 на театральной площади состоится концерт Брянского городского оркестра народных инструментов.

В 13:00 у памятника Тютчеву откроется поэтическая площадка «Стихи над городом».

В 13:00 на бульваре Гагарина откроется интерактивная площадка Музея истории фотографии «В объективе времён».

В 14:00 в концертном зале «Дружба» состоится концерт ансамбля песни и пляски Северного флота г. Североморск.

Кроме того, с 12:00 до 14:00 праздничные мероприятия состоятся в городских парках.

Кстати, в этом году, в связи с желтым уровнем террористической опасности, решили не проводить праздничное шествие по проспекту Ленина. Все основные мероприятия будут сосредоточены на Кургане Бессмертия. В целях безопасности посетители будут проходить через рамочные металлодетекторы, также будет обеспечено усиленное дежурство сотрудников правоохранительных ведомств.

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