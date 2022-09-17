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Общество17 сентября 2022 11:10

В Брянске на площади Партизан возложили цветы к Вечному огню

Дань памяти героям отдали представители областного правительства и городской администрации
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске на площади Партизан 17 сентября возложили цветы к Вечному огню. В памятном мероприятии приняли участие представители областного правительства и городской администрации во главе с губернатором региона Александром Богомазом. Об этом Александр Васильевич сообщил ВКонтакте на своей странице.

- На площади продолжается реконструкция, - пишет губернатор. - Это достойный вклад в сохранение памяти. Как и обещали, строители сделали центральную часть площади, чтобы в этот святой день жители и гости Брянской области могли отдать дань памяти Подвигу Героев.

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