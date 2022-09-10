Фото: Игорь Чубчиков.

В Брянске сорвалась поставка новых троллейбусов. Брянская городская администрация решила разорвать контракт с ненадежным поставщиком. Он должен был поставить 34 троллейбуса до 1 июля. Но сейчас обещал только 15 новых машин до конца этого года.

На предприятии сослались на сложности с комплектующими и материалами для производства. Сейчас они закуплены в полном объеме. Но два месяца еще потеряли из-за "некомпетентности юристов" предприятия. Они пытались отменить обязательное казначейское сопровождение контракта, предусмотренное законодательством Российской Федерации. В начале этой недели предприятие оказалось обесточено.

В итоге, в Брянск приехали только два троллейбуса из 36 (два троллейбуса докупили на сэкономленные от закупки деньги).

- К сожалению, сегодня вынуждены констатировать факт, что ваше предприятие нельзя назвать надежным поставщиком, вы можете сорвать государственный инфраструктурный проект, - сказал мэр Брянска Александр Макаров генеральному директору предприятия.

Теперь в Брянске ускоряют покупку остальных 64 троллейбусов в лизинг. Что будет с этим контрактом, не сообщают. И намекают на более надежного белорусского поставщика.

В городе продолжают менять опоры для контактной сети троллейбуса в рамках инфраструктурного проекта, ремонтируют тяговые подстанции, устанавливают электронные табло на остановках. Но троллейбусы на них пока не отображаются.