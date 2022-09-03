"Комсомолка" узнала, как живет брянское село Кистер после обстрела ВСУ

Фото: Александр Богомаз.

Утром 3 сентября в селе Кистер Погарского района прогремела череда взрывов. Как сообщил в соцсетях губернатор, удар нанесла украинская сторона. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Однако снаряды повредили многоквартирный жилой дом, линии электропередачи, мемориал, дорогу. Нам удалось поговорить с местными жителями и узнать подробности ЧП.

Суббота. 5.50. Людмила проснулась раньше обычного. Было еще тихо.

- Посмотрела на часы и вернулась в кровать, - рассказывает пенсионерка. Не успела уснуть, как послышался первый взрыв. Задребежали и посыпались стекла во всей квартире. Очень испугалась. Подскочило давление.

Жильцы 4-го дома по Центральной тем временем массово спешили в подвал. Некоторые - с маленькими детьми. Позже их перенаправили к родственникам.

- Я же предпочла остаться дома, - вспоминает Людмила. - Переждала обстрел в изолированной от других комнат кладовке. Позже обнаружила, что в большей степени досталось кухне. Осколки повредили холодильник, кухонную утварь, дверь, цветы в горшках, штору...

Фото: Александр Богомаз.

Снаряды падали один за другим с интервалом в 5-15 минут. Было две серии взрывов. Вторая - в районе 9.00. Всего местные насчитали 14 "прилетов". Рядом с трехэтажкой по Центральной расположена контора местного сельхозкооператива. Зданию также досталось: вылетели стекла в окнах, которые выходят на мемориал. Пострадал и сам памятник, установленный в память о погибших в годы Великой Отечественной войны односельчанах. Его, кстати, недавно капитально ремонтировали по госпрограмме. Задело взрывной волной и расположенный рядом дом культуры.

Фото: Александр Богомаз.

ЧП оставило село без света, мобильной связи и воды. Временно приостановили работу продуктовые магазины. На въезде в населенный пункт усилили контроль. У всех въезжающих проверяли документы, досматривали багажники.

Восстановительные работы завершили к 17.15. Немного раньше заработали мобильники.

Удивительно, но местные не спешат покидать свои квартиры и уезжать из села.

- Об этом нас просили представители сельской администрации, - поясняет одна из жительниц. - Как нам сказали, ждут комиссию, которая оценит причиненный обстрелом ущерб. Едут в село и представители Следственного комитета.

Большинство пострадавших отправятся ночевать к родным. Но есть и те, кому идти некуда.

- Мне уже посоветовали, как утеплить окна, - делится Валентина. - Задействую доски, одеяла, подушки. Есть возможность уехать к детям, давно зовут. Но все же дождусь комиссии. Иначе придется чинить окна за свой счет. А на минимальную пенсию - это проблематично.