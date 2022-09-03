В Брянске на субботник вышли больше 4 600 человек

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 3 сентября на субботник вышли больше 4 600 человек и 79 единиц техники. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Традиционный первый осенний субботник провели в преддверии Дня города. В субботнике приняли участие сотрудники Брянской городской администрации, работники Правительства Брянской области, районных администраций, работники дорожных и коммунальных служб, управляющие компании, а также трудовые коллективы и инициативные жители города. Порядок наводили в скверах, парках, на площадях, площадках, городских зеленых территориях.

Так, в Бежицком районе убрали Центральный пляж. А также наводили порядок на детской игровой площадке «Катюша», где красили ограждения.

В Володарском районе преобразили парк поколений, сквер Ленина. В Советском – чище стало в лесных сараях, Чернобыльском сквере, на тропе здоровья в Соловьях и на территории старого русла Десны по улице Верхне-Заречной. Покрасили лавочки на бульваре Гагарина.

В Фокинском районе убрали пустырь по улице Дзержинского, сосновый бор за железнодорожной больницей, навели порядок у памятника экипажу самолета ТБ-3 в Ковшовском лесничестве. Генеральная уборка прошла и в других местах города. Всего во время уборки вывезли 759 кубометров отходов.

Следующий субботник в городе пройдет 10 сентября.