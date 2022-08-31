В Брянской области увековечили память старшего прапорщика Александра Вишнякова

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Выгоничском районе в школе поселка Хутор Бор открыли мемориальную доску старшему прапорщику Александру Вишнякову. Он погиб во время спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Александра Вишнякова посмертно наградили орденом Мужества. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

В памятном мероприятии участвовали жители поселка, представители районной администрации, ученики школы, родственники и боевые товарищи погибшего военнослужащего.

- Граждане России обязаны помнить своих героев, воинов, которые встают на защиту своего Отечества, - сказал врио начальника Управления Росгвардии по Брянской области Андрей Борисов.

Мемориальную доску открыли мать воина, Галина Николаевна, супруга Кристина и сын Дима.

Участники церемонии возложили цветы. Память кавалера ордена Мужества Александра Вишнякова почтили минутой молчания.