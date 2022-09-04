Фото: МКУ «УЖКХ» города Брянска.

В Брянске на улице Димитрова обустраивают остановки общественного транспорта. Рабочие смонтировали павильоны. Подрядчик завершает капитальный ремонт объекта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в управлении ЖКХ города Брянска на странице ВКонтакте.

На улице Димитрова не только отремонтировали дорожное покрытие, но и установил новые светодиодные светильники. Также подрядная организация сделала карманы для общественного транспорта, парковку и нанесла разметку термопластиком.