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Общество4 сентября 2022 16:04

В Брянске на улице Димитрова обустраивают остановки

Подрядчик завершает капитальный ремонт объекта
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: МКУ «УЖКХ» города Брянска.

Фото: МКУ «УЖКХ» города Брянска.

В Брянске на улице Димитрова обустраивают остановки общественного транспорта. Рабочие смонтировали павильоны. Подрядчик завершает капитальный ремонт объекта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в управлении ЖКХ города Брянска на странице ВКонтакте.

На улице Димитрова не только отремонтировали дорожное покрытие, но и установил новые светодиодные светильники. Также подрядная организация сделала карманы для общественного транспорта, парковку и нанесла разметку термопластиком.

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