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Общество4 сентября 2022 9:07

В Брянске росгвардейцы заключили соглашение с казачьим сообществом

В том числе и о сотрудничестве в сфере информационного взаимодействия
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске росгвардейцы заключили соглашение с казачьим сообществом. Документ подписали во время рабочей встречи временно исполняющего обязанности заместителя начальника Управления Росгвардии по Брянской области Героя России полковника полиции Андрея Фроленкова с атаманом Брянского отдельного казачьего общества ВКО «ЦКВ» казачьим полковником Василием Игруневым. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Подписанное соглашение касается сотрудничества Росгвардии и казачьего общества региона в сфере информационного взаимодействия, проведения совместных мероприятий по подготовке кадров, военно-патриотического воспитания молодежи, а также в социальной сфере в целях повышения эффективности выполнения возложенных на Росгвардию задач.

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