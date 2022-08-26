Во время спецоперации на Украине погиб сержант Максим Иванов из Брянска

Фото: сайт МБОУ "Гимназия №7".

Во время спецоперации на Украине на территории ЛНР погиб сержант Максим Иванов из Брянска. Он служил во 2-м огневом взводе минометной батареи войсковой части 7459 в г. Смоленска. 17 июля 2022 года по району сосредоточения, в котором находился сержант Иванов нанесли ракетный удар, в результате которого он получил множественные осколочные ранения и от полученных ран скончался. Об этом сообщают на сайте гимназии №7 Брянска, выпускником которой был Максим.

Гимназию №7 он закончил в 2007 году. Максим Иванов родился 22 июля 1990 года в Брянске. После окончания физико-математического класса, выбрал профессию военного.

Он учился в Военной академии войск ПВО, служил в Росгвардии.

- На службе Максим был добрым, отзывчивым товарищем, на которого всегда можно было положиться, - вспоминают сержанта сослуживцы. - Всегда был готов откликнуться на призыв о помощи, неважно, насколько это было опасно. Он был настоящим специалистом своего дела, Спецназовцем с большой буквы.

Указом Президента Российской Федерации он награжден «Орденом Мужества» (посмертно). Награду передали семье погибшего сержанта Иванова.