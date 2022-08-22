В Брянске меняются тарифы на услуги такси: сколько будет стоить поездка

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Брянске Яндекс Такси совместно с таксопарками начали информировать водителей о том, что в ближайшее время изменится структура тарифов. При этом на клиентах существенным образом это не отразится. Поездки по-прежнему останутся доступными.

К примеру, если раньше поездка в «Экономе» длиной в 6 км и продолжительностью в 12 минут в среднем обходилась пассажирам в 157 рублей, то теперь будет стоить 162 рубля.

В таксопарках пояснили, что принятые меры должны привлечь на маршруты больше водителей. Такая необходимость связана с тем, что с начала года в Брянске при вызове такси срабатывает повышающий коэффициент. Это происходит из-за нехватки таксистов, которых отчасти стало меньше из-за роста цен на автозапчасти, расходники и обслуживание железных коней. Решение о корректировке тарифов ценообразования поможет эту проблему решить.

- Это решение мы приняли совместно с нашими партнерами в регионе, - отметили в Яндекс Такси. - Новая структура тарифов приведет к увеличению плотности заказов. Заработок у водителей может стать выше. Это привлечет в систему дополнительное количество таксистов, и как следствие, повышенный коэффициент будет срабатывать реже, - пояснили в Яндекс Такси.

Водителей о фактических изменениях будут информировать напрямую.