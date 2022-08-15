Фото: "Воспоминания", Николай БАБАЯНЦ.

В Брянске откроют отчетную фотовыставку Брянского областного отделения Творческого союза «Фотоискусство». Событие состоится 19 августа в 15.00 в городском выставочном зале на бульваре Гагарина. 14 июля организации исполнилось 8 лет. Об этом сообщают в пресс-службе брянской городской администрации.

На экспозиции представят работы участников всероссийских выставок, некоторые заслуженно награждены дипломами и медалями лауреатов не только в России, но и на международных конкурсах. Они выставлялись в Италии, Греции, Китае и других странах мира.

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Посетители увидят фотоработы Николая Бабаянца, Сергея Мартынова, Игоря Кожухова, Тамары Цилиакус, Екатерины Бахтиновой, Павла Капустина, Елены Федотовской. Они выполнены в режиме мультиэкспозиции, коллажа, художественной обработки фото.

Кстати, Николай Бабаянц – первый фотограф в области, получивший звание Художник Международной федерации фотографического искусства (ФИАП). Владимир Приходько, Марина Свиридова и Владимир Хроменков - победители фотоконкурса «Лучшие фотографии России». Тамара Цилиакус и Николай Бабаянц — лауреаты конкурса имени Н. Костылева. Т. Цилиакус – награждена серебряной медалью, а Павел Капустин — бронзовой на всероссийском конкурсе «Берега». Работы Игоря Кожухова, Владимира Фроликова, Галины Семеновой, Елены Федотовской, Владимира Хроменкова находятся в коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге.

Фотовыставку можно будет посетить до 4 сентября.

Возрастное ограничение - 12+