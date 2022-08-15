В Брянске троллейбус №8 включили в реестр муниципальных маршрутов

Троллейбус сначала убрали с линии, с 18 июля все-таки вернули. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске троллейбус №8 включили в реестр муниципальный маршрутов. Постановление подписали в Брянской городской администрации 9 августа. До этого он ходил неофициально от Мясокомбината до Телецентра. С 1 октября на маршрут будут заключать брутто-контакты.

Троллейбус №8 будет осуществлять по 40 рейсов на будних и по 36 - на выходных. Маршрут будут обслуживать пять машин. Такое расписание у неофициального троллейбуса действует и сейчас. Его вернули на улицы с 18 июля после того, как закрыли для троллейбусов улицу Объездную из-за ремонта.

Кстати, с октября сократятся рейсы троллейбусов №14 и №12: до 67 и 30 рейсов в день соответственно.