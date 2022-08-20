Гвардии сержанта из брянской Дубровки Николая Тарасова наградили орденом Мужества

Фото: предоставлено сестрой военнослужащего Анной ТАРАСОВОЙ.

Гвардии сержанта из брянской Дубровки 30-летнего Николая Тарасова за проявленный героизм во время спецоперации на Украине наградили орденом Мужества. Указ 12 августа этого года подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом «КП-Брянск» сообщила родная сестра военнослужащего Анна.

Фото: предоставлено сестрой военнослужащего Анной ТАРАСОВОЙ.

Сержант 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Николай Тарасов 28 февраля получил тяжелое ранение при исполнении воинского долга. Сейчас он проходит лечение в Главном военном клиническом госпитале имени академика Николая Бурденко.

Фото: предоставлено сестрой военнослужащего Анной ТАРАСОВОЙ.

Николай Тарасов – выпускник Дубровской средней школы №1 имени генерал-майора И.С. Никитина. Учителя и одноклассники военнослужащего говорят о нем, как о сердечном и добром человеке. Николая знают, как сильную личность, с твердой волей и настойчивым характером. Он – бесстрашный, оптимистичный человек, готовый по первому зову прийти на помощь.

- Гордимся твоим мужеством и отвагой, - говорят одноклассники. – Уверены, что ты преодолеешь все трудности и вернешься в строй, к активной жизни, реализуешь все свои планы и мечты. Выздоравливай поскорее, Николай!

«КП-Брянск» присоединяется к пожеланиям и поздравляет нашего героического земляка с высокой наградой.