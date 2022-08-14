В Брянске открылся Дворец единоборств

Фото: департамент ФК и спорта Брянской области.

В Брянске в субботу, 13 августа, открылся Дворец единоборств - самый крупный спортивный комплекс в Центральном федеральном округе. Торжество приурочили ко Дню физкультурника. В регион приехали министр спорта России Олег Матыцин, президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев, лучший хоккеист XX века по версии Международной федерации хоккея, трехкратный чемпион Олимпийских игр Владислав Третьяк.

Красную ленточку перерезали почетные гости.

Символический ключ от Дворца единоборств директор подрядной организации Михаил Кабанов вручил директору учреждения Александру Горбачу и спортсмену Артему Осипенко.

Дворцу присвоили имя брянского самбиста, девятикратного чемпиона мира, Артема Осипенко. Он присутствовал на открытии вместе со своим тренером Сергеем Портновым, а также основателем школы самбо в Брянске Отаром Кацанашвили.

Рядом с Артемом Осипенко - юные чемпионы по самбо, тренер Сергей Портнов, основатель самбо в Брянске Отар Кацанашвили.

Главный праздник прошел на главной арене Дворца единоборств. Она вмещает четыре тысячи зрителей. Свободных мест не было. Во Дворце прошел парад спортсменов. В нем участвовали представители 71 вида спорта.

На параде спортсменов представили 71 вид спорта.

Губернатор Брянской области на открытии поблагодарил строителей Дворца. И вручил им почетные грамоты. По словам главы региона, объект построили по рекордно низкой цене - 27 тысяч рублей за квадратный метр. Площадь спортивного сооружения - 55 тысяч квадратных метров. Оборудованы залы для тренировок и соревнований по дзюдо, самбо, вольной борьбе, волейболу, гандболу и баскетболу. Помимо этого, возведены два бассейна и центр реабилитации.

Спортивный комплекс состоит из пяти объектов.

Министр спорта Олег Матыцин вручил грамоты министерства брянским тренерам. Восемь тренеров получили ключи от служебных квартир из рук главы региона и зампредседателя Госдумы Сергея Неверова.

Фото: пресс-служба департамента ФК и спорта Брянской области.

Почетные гости отправились на открытие Ледового дворца в Дятькове. А на главной арене прошел Фестиваль боевых искусств. На нем представили 17 видов единоборств.

Фестиваль боевых искусств открыл отряд спецназначения УФСИН России по Брянской области "Торнадо".

Кстати, как сообщили в департаменте физкультуры и спорта Брянской области, во Дворце единоборств уже открыли спортивную школу на 1000 воспитанников по нескольким видам спорта: спортивной борьбе, дзюдо, самбо, каратэ, ММА, боксу, волейболу, гандболу, баскетболу и настольному теннису. Занятия во Дворце бесплатные.

На главной арене растянули флаг России.

Фото: правительства и департамента физкультуры и спорта Брянской области.