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Общество9 августа 2022 12:55

В Брянске за полгода случилось больше 200 аварий на водопроводе из-за износа сетей

В этом году для предприятия приобретут 8 машин
Марина АНТОНОВА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске за первое полугодие 2022 года на водопроводе случилось больше 200 аварий из-за износа городских сетей. В ведении горводоканала находится больше 500 километров канализационных сетей.

- В числе приоритетных направлений работы на предприятии - продолжение реконструкции канализационных коллекторов, разгрузку напорных коллекторов в Бежицком районе, модернизация Бордовичских водопроводных очистных сооружений, обновление парка спецтехники, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.

В этом году для водоканала приобретут восемь машин. Одна машина с поливомоечным оборудованием и два экскаватора-погрузчика уже прибыли. Четыре автомастерских и одна поливомойка придут до конца года. Стоимость техники - 65 миллиона рублей. За пятьлет до 2021 года купили 21 единицу новой техники за 45 миллиона рублей.

Автопарк предприятия насчитывает 120 единиц техники, трудятся здесь больше тысячи человек.

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