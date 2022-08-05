Фото: Александр Богомаз.

При обстреле брянского поселка Климово 4 августа пострадали два человека. У них легкие осколочные ранения, написал губернатор Александр Богомаз.

На территории поселка со стороны Украины произвели пуск ракетный комплексом "Точка-У". Снаряд сбили силами российской ПВО. Осколки попали на объекты гражданской инфраструктуры.

Оказались повреждены несколько домов, зерновой приемник хлебопредприятия, остекление школы, легковой автомобиль.

В соцсетях сообщают, что осколки попали в движущийся поезд Климово-Москва. В одном из вагонов выбило окно.