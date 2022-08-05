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Происшествия5 августа 2022 4:20

При обстреле брянского поселка Климово 4 августа пострадали два человека

ВСУ стреляли "Точкой-У", снаряд сбили российские ПВО
Марина АНТОНОВА
Фото: Александр Богомаз.

Фото: Александр Богомаз.

При обстреле брянского поселка Климово 4 августа пострадали два человека. У них легкие осколочные ранения, написал губернатор Александр Богомаз.

На территории поселка со стороны Украины произвели пуск ракетный комплексом "Точка-У". Снаряд сбили силами российской ПВО. Осколки попали на объекты гражданской инфраструктуры.

Оказались повреждены несколько домов, зерновой приемник хлебопредприятия, остекление школы, легковой автомобиль.

В соцсетях сообщают, что осколки попали в движущийся поезд Климово-Москва. В одном из вагонов выбило окно.

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