В Брянске школу №60 обещают отремонтировать раньше срока

Фото: Александр Богомаз.

В Брянске школу №60 обещают отремонтировать раньше намеченного срока - к новому 2023 году. Подрядчик рассказал, что работы идут с опережением графика.

Школа №60 - самая крупная из тех, в которых проходит капитальный ремонт. Она рассчитана на 1200 учеников. По словам брянского губернатора, построить такую новую школу с нуля обойдется в 1,8 миллиарда рублей. А после капитального ремонта за 100 миллионов рублей получится тот же результат.

А вот работы в школах №2 и №5 затянулись. У подрядчиков остался месяц. 1 сентября в школы придут ученики.

- У вас работает пять человек при таком финансировании, - сказал Александр Богомаз во время объезда школ. - А должно - 70-80, чтобы в срок завершить все отделочные работы.

Ребят из школы №60 на следующий учебный год перевели в соседние учебные заведения - это школы №54, №56, №8. Ученики школ №2 и №5 должны прийти 1 сентября в свои классы.