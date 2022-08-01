Заместитель губернатора Брянской области Владимир Реунов ушел в отставку

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Заместитель губернатора Брянской области Владимир Реунов 31 июля ушел в отставку. Информация появилась на официальном сайте регионального правительства. Чиновник отвечал за социально-экономическую стратегию развития региона, а также курировал вопросы экологии.

Владимира Реунова назначили временно исполняющим замгубернатора 12 октября 2020 года. Утвердили в должности 26 ноября 2020-го. Это было не первое назначение Реунова на этот пост. Врио замгубернатора он назначался в феврале 2017-го. Но в мае того же года ушел в отставку. В перерыве от брянских должностей занимал пост заместителя председателя Комитета по транспорту правительства Санкт-Петербурга.

Владимир Реунов - родом из Санкт-Петербурга. Окончил Академию гражданской авиации. Работал в аэропорту "Пулково". С 2001 года - на руководящих должностях. В 2007-2009 годах был первым заместителем генерального директора «Международного аэропорта Сочи». В 2010-2014 годах - гендиректор «Челябинского авиапредприятия». До 2017 года - советник председателя комитета по транспорту правительства Санкт-Петербурга.