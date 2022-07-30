Брянскому мотострелковому полку присвоили почетное наименование "гвардейского"

488-му мотострелковому полку, который базируется в брянском городе Клинцы, присвоили почетное наименование "гвардейского". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 29 июля 2022 года.

Теперь полное наименование воинского формирования - 488 гвардейский мотострелковый Симферопольский Краснознаменный, ордена Суворова полк имени Серго Орджоникидзе.

Полк отметили за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действия по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Указ вступил в силу в день его подписания.