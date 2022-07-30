В Брянске разрешили купаться на четырех официальных пляжах из семи

На реке купаться запрещено. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске разрешили купаться на четырех из семи официальных пляжах. Это зоны отдыха на озерах ДСК, Мутное и ГРЭС в Белых Берегах, на карьере бывшего завода керамзитогравия. Об этом 29 июля сообщила ГТРК "Брянск".

Запрет на купание по-прежнему действует в реке Десна. Здесь открыто два официальных пляжа - у железнодорожного вокзала и городской больницы №1. Лучше в воду не заходить и на озере Орлик.

- В результате лабораторных исследований, которые проводят еженедельно, на этих пляжах выявили патогенные микроорганизмы, - говорят в управлении Роспотребнадзора.

Почти весь июль на пляжах Брянска было купаться запрещено. В воде нашли кишечную палочку. Пять пляжей закрыли 30 июня - через две недели после официального открытия, которое в этом году припозднилось. Еще два - 4 июля.