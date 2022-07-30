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Общество30 июля 2022 5:50

В Брянске разрешили купаться на четырех официальных пляжах из семи

Под запретом по-прежнему купание в Десне и на Орлике
Марина АНТОНОВА
На реке купаться запрещено.

На реке купаться запрещено.

Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске разрешили купаться на четырех из семи официальных пляжах. Это зоны отдыха на озерах ДСК, Мутное и ГРЭС в Белых Берегах, на карьере бывшего завода керамзитогравия. Об этом 29 июля сообщила ГТРК "Брянск".

Запрет на купание по-прежнему действует в реке Десна. Здесь открыто два официальных пляжа - у железнодорожного вокзала и городской больницы №1. Лучше в воду не заходить и на озере Орлик.

- В результате лабораторных исследований, которые проводят еженедельно, на этих пляжах выявили патогенные микроорганизмы, - говорят в управлении Роспотребнадзора.

Почти весь июль на пляжах Брянска было купаться запрещено. В воде нашли кишечную палочку. Пять пляжей закрыли 30 июня - через две недели после официального открытия, которое в этом году припозднилось. Еще два - 4 июля.

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