В Брянской области с дронов обстреляли два автомобильных пункта пропуска на границе

Пункт пропуска "Троебортное". Фото: "Росгранстрой".

В Брянской области с квадрокоптеров обстреляли два автомобильных пункта пропуска. 26 июля губернатор сообщил, что утром со стороны Украины залетел квадрокоптер и сбросил взрывное устройство на таможенный пост "Троебортное" в Севском районе.

Пострадали четыре человека. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

- На месте работают оперативные службы, - написал глава региона.

Второй похожий обстрел случился накануне в Климовском районе. Дрон, залетевший со стороны Украины, сбросил снаряд в районе пункта пропуска "Новые Юрковичи". Здесь было ранено два человека: 43-летний сотрудник "Росгранстроя", у него осколочное ранение, и 68-летний местный житель. У пенсионера - травмы голени, бедра и предплечья.