Фото: "Игры Дружбы".

Брянский пловец Илья Бородин установил новый рекорд России. 19-летний спортсмен проплыл 400 метров комплексом за 4 минуты 8.05 секунды. Такой результат он показал на соревнованиях "Игры Дружбы" в Казани, которые проходили с 21 по 25 июля, сообщают в департамента физкультуры и спорта Брянской области.

Илья Бородин завоевал золотую медаль на этой дистанции, а также первым приплыл на дистанции 200 метров комплексным плаванием с результатом 1 минута 58.30 секунды.

Илья Бородин - воспитанник спортивной школы олимпийского резерва "Дельфин". Занимается у тренера Марины Свистак.