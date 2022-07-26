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Спорт26 июля 2022 8:35

Брянский пловец Илья Бородин установил новый рекорд России

Спортсмен проплыл дистанцию 400 метров за 4 минуты 8.05 секунды
Марина АНТОНОВА
Фото: "Игры Дружбы".

Фото: "Игры Дружбы".

Брянский пловец Илья Бородин установил новый рекорд России. 19-летний спортсмен проплыл 400 метров комплексом за 4 минуты 8.05 секунды. Такой результат он показал на соревнованиях "Игры Дружбы" в Казани, которые проходили с 21 по 25 июля, сообщают в департамента физкультуры и спорта Брянской области.

Илья Бородин завоевал золотую медаль на этой дистанции, а также первым приплыл на дистанции 200 метров комплексным плаванием с результатом 1 минута 58.30 секунды.

Илья Бородин - воспитанник спортивной школы олимпийского резерва "Дельфин". Занимается у тренера Марины Свистак.

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