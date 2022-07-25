Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области упразднили коронавирусные госпитали. Изменения внесли в нормативные документы, регулирующие тактику ведения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Все медучреждения региона вернулись к профильной работе, сообщили 25 июля в областном правительстве.

Медицинскую помощь пациентам с коронавирусом в условиях стационара будут оказывать в инфекционных отделениях многопрофильных больниц. Больным будут делать экспресс-тесты на ковид перед госпитализацией. Если тест отрицательный, пациента положат в терапевтическое или пульмонологическое отделение. При положительном тесте - в инфекционное.

- Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь в экстренной и неотложной форме пациентам с неинфекционной патологией и положительным результатом на COVID-19, будет оказываться на базе специализированных отделений по профилю заболевания с соблюдением требований санитарно-противоэпидемического режима с последующим переводом больных в случае сохраняющегося положительного результата на COVID-19, - говорят в правительстве.

В Брянске пациентов с положительным тестом на госпитализацию отправят в горбольницу №4, а детей - в городскую детскую больницу №1. В инфекционном отделении больной будет находиться до получения отрицательного теста на ковид.