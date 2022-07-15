В брянском аэропорту запрет на полеты продлили до 24 июля

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В международном аэропорту «Брянск» запрет на полеты продлили до 24 июля. Об этом 15 июля сообщают в Росавиации.

Воздушные гавани закрыты в Анапе, Белгороде, Воронеже, Геленджике. Также вылеты ограничили в Краснодар Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Элисту, Симферополь. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку по другим маршрутам.

В качестве альтернативы рекомендуют аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Пассажиров просят понять ситуацию.