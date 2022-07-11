У главного брянского полицейского появился новый заместитель

У начальника УМВД России по Брянской области появился новый заместитель. Это полковник полиции Ринат Хайров. На новую должность полицейского назначили в июне 2022 года, сообщается на официальном сайте брянской полиции.

Ринат Хайров родом из Саранска. Ему 54 года.

В 1989 году окончил Новосибирское высшее Военно-политическое общевойсковое училище, в 1998 году - Московский институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1992 году. Работал в отделе уголовного розыска ОВД Октябрьского района Саранска.

- С 1998 по 2006 годы замещал руководящие должности в подразделениях уголовного розыска и управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Республики Мордовия, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - В период с 2006 по 2022 годы замещал должности заместителя начальника и начальника отделов полиции в Мордовии.

Кстати, главный брянский полицейский Владислав Толкунов тоже приехал к нам из Мордовии.