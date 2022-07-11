В Брянском краеведческом музее представили презентацию «Немецкая оккупация. 1941-1944»

В Брянском государственном краеведческом музее состоялась презентация просветительского проекта Фонда Александра Печерского «Немецкая оккупация. 1941-1944». Презентацию представили 6 июля.

В рамках проекта проходят публичные показы видеороликов. Каждый из них посвящен конкретному субъекту Российской Федерации, оккупированному гитлеровской Германией в годы Великой Отечественной войны. Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов.Его создали, чтобы привлечь внимание на всероссийском и международном уровне к данной теме.

В рамках проекта создали уникальный видеоматериал. В него вошли 25 коротких роликов, которые доступно рассказывают об основных вехах оккупации каждого региона и ее трагических последствиях. Их создали на основе материалов, полученных из рассекреченных архивов и в ходе поисковых работ на оккупированной территории.

В течение ближайших месяцев проект представят и в других городах. После завершения проекта ролики можно будет увидеть на на сайте "Без срока давности" и в социальных сетях.

При создании видеороликов использовали одноименный цикл графических работ советского художника Меера Аксельрода, рисовавшего ужасы оккупации непосредственно в 1941-44 гг. Научным консультантом проекта выступил известный исследователь профессор МЭИ Станислав Аристов.