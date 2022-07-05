Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянщина отмечает День образования. Во вторник, 5 июля, нашему региону исполняется 78 лет. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Брянская область Указом Президиума Верховного Совета СССР была выделена в 1944 году из территории Орловской области, и в ее состав вошли 28 районов.

Жителей региона с этой датой поздравил губернатор Александр Богомаз.

- За эти годы регион вписал множество славных страниц в историческую летопись Отечества, - говорится в поздравлении. - Мы по праву гордимся нашими земляками, талантливыми и гостеприимными людьми, которые беззаветно любят свою малую родину и гордятся ее историей и традициями. Трудовыми, ратными, научными, культурными и спортивными достижениями прославляют родной край, вносят значительный вклад в его динамичное развитие.