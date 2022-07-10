Брянск затопило после непогоды 9 июля

Фото: "ЧП и ДТП" Брянск, скриншот видео,vk.com.

В Брянске в субботу вечером ,9 июля, разразилась гроза с ливнем. О непогоде в региональном МЧС предупреждали заранее.

Фото и видео разгулявшейся стихии в миг облетели соцсети и «обросли» всевозможными эмоциональными комментариями.

- И красиво, и страшно, - пишут пользователи видео в ВКонтатке.

- Ух, какая молния, - комментирует другой горожанин.

- Светит, как днем, - выразил свои эмоции еще дин пользователь соцсети.

" А вода по асфальту рекой..." на улице Шолохова. Фото: "ЧП и ДТП Брянск",vk.com.

Проливной дождь буквально в одно мгновение затопил улицы и тротуары. Особенно досталось участкам в Бежицком районе и центре Брянска. В частности, вода накрыла рынок и улицу Калинина.

К утру воскресенья, 10 июля, непогода стихла. Лишь накрапывал мелкий дождик. Но синоптики все прогнозируют возвращение такой же стихии.