Сейчас больше всего востребованы минно-розыскные собаки. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Брянским росгвардейцам собаки помогли обнаружить 128 взрывоопасных предметов. Вместе со своими наставниками службу несут и четвероногие напарники. Это - немецкие, бельгийские, кавказские и среднеазиатские овчарки, ротвейлеры и лабрадоры. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Сейчас в брянской Росгвардии служат минно-розыскные собаки - Паладин, Сарма, Рапир, Лакшери из Славутича и Виолла. Это они помогли правоохранителям найти 128 взрывоопасных предметов, больше 12 взрывчатых веществ, 30 единиц огнестрельного и холодного оружия, больше 450 патронов, 2 тайника с оружием и боеприпасами.

-Собак готовят по трем направлениям: патрульно-розыскная, минно-розыскная и караульная службы, - говорят в Росгвардии. - В настоящее время больше всего востребованы минно-розыскные собаки.

Собак поставляют из кинологических центров округов, Отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского и учебного комплекса Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации.