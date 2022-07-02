Фото: личная страница Дарьи Паничевой в «Однокласниках».

Брянской сотруднице Кроноцкого заповедника грозит восемь лет тюрьмы. Об этом сообщает «Брянская губерния».

Завершается судебный процесс в Кроноцком запоыеднике на Камчатке. Обвиняемые – работники учреждения. В том числе и эколог из Брянска . начальник научного отдела Дарья Паничева.

По версии следствия, в 2015 и 2016 годах из заповедника похитили сотни миллионов рублей под предлогом природоохранных мероприятий. Обвинение основано на словах ранее осужденных людей против бывшего директора Тихона Шпиленка. Он умер в 2016 году.

Работникам заповедника грозит до восьми лет тюрьмы. Также им предстоит заплатить штрафы и возместить ущерб в 460 миллионов рублей. Судебный процесс завершится до 12 июля.

Выражая знак протеста против ареста своих коллег, нынешний директор заповедника Петр Шпиленок (сын фотографа-натуралиста Игоря Шпиленка) подал заявление об увольнении.