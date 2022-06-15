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Общество15 июня 2022 14:43

В Брянске впервые открыли частный пляж на озере Мутном

Содержать пляж и обеспечивать безопасность за свой счет будет частник
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В этом году в Брянске впервые открыли официальный частный пляж на озере Мутном. Он прошел аттестацию специалистов МЧС. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- В соответствии с российским законодательством, вход на частный пляж бесплатный, при этом здесь предоставляются платные услуги – аренда пляжного оборудования и оборудования для катания по озеру, - сообщают в мэрии города. - Содержание пляжа и безопасность на воде частник обеспечивает за свой счет.

Напомним, в среду. 15 июня, в Брянске официально на семи пляжах открыли купальный сезон.

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