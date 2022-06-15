Брянской области на строительство школы на старом аэропорту выделили 1,4 млрд рублей

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянской области из федерального бюджета выделили инфраструктурный кредит 1 миллиард 382 миллиона рублей на строительство школы на старом аэропорту. 356 миллионов рублей добавят из областной казны.Стоимость строительства объекта - 1 млрд 738 млн рублей. Такое решение приняли на заседании правительственной комиссии под председательством вице-премьера Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина. Радостной новостью поделился брянский губернатор Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Благодаря высоким показателям реализации проектов в сфере строительства и национальных проектов, нашему региону одобрен инфраструктурный кредит на строительство новой школы на 1650 мест в районе застройки территории бывшего аэропорта в Советском районе Брянска, - написал глава брянского региона.

По словам Марата Хуснуллина, важно, чтобы социальная инфраструктура поспевала за жилищным строительством, чтобы жителям было комфортно добираться до важных объектов. Этот проект такому требованию соответствует.