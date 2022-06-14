Украина ударила по брянскому селу: пострадали четверо

Удар пришелся на улицы Калинина и Белорусскую. Фото: "Клинцы-ИНФО".

Брянская область снова оказалась под ракетными ударами вооруженных сил Украины. Около восьми часов утра, выбрав время, когда сонные жители выходят на улицы, противник обстрелял село Займище, находящийся под крупным городом Клницы.

– Повреждено несколько жилых домов, – сообщил в соцсетях губернатор Александр Богомаз. – По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь. На месте происшествия работают спасатели.

Из-за мощных взрывов в зоне обстрелов из рам повылетали стекла. В некоторых районах Клинцов с утра отключены вода и свет, перестали работать светофоры.

Предположительно, линию электропередачи повредил вражеский вертолет. Без света остались 2500 жителей и четыре социальных учреждения. Электроснабжение восстановили через 46 минут.

– Среди гражданского населения травмы получили 75-летняя, 71-летняя и 49-летняя женщины, а также 75-летний мужчина, – рассказал директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов. – Пострадавшие имеют осколочные ранения мягких тканей различных частей тела. Все они госпитализировали в районную больницу.

Клинцы – второй по величине населенный пункт в Брянской области, находится буквально в 40 километрах от границы с Украиной. Здесь, в непосредственной близости от границы с Черниговской и Сумской областями, проживает около 60 тысяч россиян. Отметим, что здесь, как раз неподалеку от села Займище находится расположение 488-го мотострелкового полка.

До этого самому серьезному в области обстрелу 14 апреля подвергся приграничный поселок Климово. Тогда пострадали восемь человек, в том числе двухлетний ребенок. Повреждения получили около ста домов, два из них были разрушены до основания.

Из бюджета Брянской области на выплаты пострадавшим от обстрела выделили 46 миллионов рублей. Деньги начали выдавать в конце мая. В первую очередь – тем, кто лишился жилья или был ранен. Планируется, что до 15 июля выплаты получат все, чье имущество пострадало от обстрела.