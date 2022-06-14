Дорогие коллеги, уважаемые жители Брянской области!

Фото: «Россети Центр».

Сегодня, 14 июня, в 08:21 произошел инцидент в электрических сетях городского округа города Клинцы.

Отключились линия и подстанция, обеспечивающие энергоснабжением более 2500 потребителей, в том числе 4 социально значимых объекта.

Предположительно, военным вертолетом был оборван грозотрос линии электропередачи, а также повреждена опора.

Бригады #РоссетиЦентр #Брянскэнерго перевели снабжение потребителей в течение 46 минут на резервную схему и полностью восстановили подачу электроэнергии уже в 09:07.

Отмечу, что по сообщению губернатора Брянской области Александра Богомаза, был произведен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы. Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека.

Среди сотрудников компании пострадавших нет.

Берегите себя, и желаю всем безопасной работы!

С уважением, Игорь Маковский,

генеральный директор «Россети Центр»

– управляющей организации «Россети Центр и Приволжье».