Брянскэнерго получило благодарственное письмо из Мглинской школы-интерната

Фото: ПАО ""«Россети Центр».

В адрес заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Александра Косарима пришло благодарственное письмо от директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Мглинская школа-интернат» Михаила Ходина.

В нем руководитель учебного заведения благодарит энергетиков за помощь и поддержку, которую они оказали выпускникам школы-интерната.

Фото: Фото: ПАО ""«Россети Центр».

Энергетики шефствуют над Мглинской школой-интернатом более двадцати лет. Они принимают активное участие в жизни детей: обязательно посещают это образовательное учреждение накануне Дня знаний, Нового года и в день Последнего звонка, дарят школьникам подарки, проводят уроки электробезопасности, стараются помочь в обеспечении необходимыми предметами обихода, школьными принадлежностями, вещами.

«Последний звонок для выпускников – это очень важное и значимое событие. В этот день им открывается дорога во взрослую жизнь. Мы искренне верим, что ребята смело и уверенно шагнут в нее: получат профессию, создадут семьи. А мы, энергетики, и дальше продолжим оказывать посильную помощь воспитанникам Мглинского дома – интерната», – говорит заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Александр Косарим.