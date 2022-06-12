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Общество12 июня 2022 13:04

Президент Владимир Путин поздравил брянцев с Днем России

Текст письма опубликовали на сайте регионального правительства
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Президент Владимир Путин поздравил брянцев с Днем России. Текст поздравления опубликовали 12 июня на официальном сайте регионального правительства.

- Этот праздник дорог всем, кто гордится Родиной, чтит многовековые традиции патриотизма и служения Отечеству, передающиеся из поколения в поколение, - говорится в письме. - И, конечно, он символизирует нашу общую ответственность за Россию и ее успешное будущее.

Напомним, что 12 июня в Брянской области запланировали большую праздничную программу.

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