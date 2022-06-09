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На границе Брянской области уничтожили украинский пограничный пункт Бачевск. Это случилось около полудня 8 июня. Он находится в Глуховском районе Сумской области. С российской стороны на этом направлении находится пункт пропуска Троебортное в Севском районе.

В результате удара, полностью был уничтожен комплекс зданий погранслужбы Украины, сообщает "Военное обозрение". Одни из корпусов раньше использовали для содержания незаконных мигрантов. Но теперь здесь размещались украинские силовики, в том числе представители так называемой теробороны. В него попало несколько снарядов.

Из приграничных районов Сумской области не раз обстреливали села и пункты пропуска в Брянской и Курской областях.