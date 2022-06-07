Брянск может остаться без киосков печати!

Брянской городской администрацией на протяжении почти 10 лет ведется необъяснимая борьба с киосками печати. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске закроют 19 киосков "Брянсксоюзпечать". Брянская городская администрация аннулировала паспорта нестационарных торговых объектов, так как за аренду задолжали около трех миллионов рублей.

Брянской городской администрацией на протяжении почти 10 лет ведется необъяснимая, с точки зрения нормальных людей, борьба с киосками печати. Все началось еще в 2013-2014 годах, когда без объяснения причин места под киоски не включались в дислокацию по размещению нестационарных торговых объектов.

И это наступление на киоски прессы продолжается до сих пор. Последний такой шаг в этой необъявленной войне киоскам печати - Постановление о прекращении действия паспортов временных объектов, которым планируется закрыть 95% действующих киосков по продаже печати в городе.

Вот так своеобразно понимает поддержку печати и распространения печатной продукции Брянская городская администрация и ее непосредственный глава Александр Макаров.

А между тем существует региональная программа «Поддержка и развитие системы распространения печатной продукции с использованием нестационарных торговых объектов в Брянской области» от 03 августа 2020 г. №335-П.

Неизвестно, знакомы ли глава горадминистрации, соответствующие службы и сотрудники с данной программой, но с момента ее подписания никакого содействия в поддержке распространения печатной продукции не наблюдалось и не наблюдается за исключением формального выставления мест под торговлю печатной продукцией, которые заведомо непроходные и соответственно убыточные.

Никакой поддержки для продажи прессы от администрации не было и в самые сложные пандемийные времена. Киоски были закрыты, оборотных средств не стало. При этом выплаты сотрудникам никто не отменял. Это привело к резкому ухудшению финансового положения.

Только благодаря губернатору и правительству Брянской области удалось возобновить работу киосков. Но к этому времени потери были достаточно велики. А между тем в упомянутой выше программе на Брянскую городскую администрацию возложено «оказание содействия в развитии социализированного формата торговли по распространению печатной продукции на общественных пространствах (торговых улицах) муниципальных образований Брянской области, в зонах высокого трафика пассажиропотока, в зонах остановок общественного транспорта на автобусных станциях и вокзалах, в парках, скверах и т.д.». Никакого реального содействия в соответствии с пунктом региональной программы БГА не оказывается.

Несмотря на полное отсутствие поддержки городских властей и в условиях пандемии, было проведено обновление новых киосков, некоторые переведены в открытый удобный формат open space. В витринах некоторых размещены экраны, на которых в том числе демонстрировалась социальная реклама. В пилотном инновационном киоске в сквере Карла Маркса к тому же работала бесплатная раздача интернета для посетителей сквера. Увы, поддержки и содействия в развитии инноваций в распространении печатной продукции так и не было получено.

А что же в других регионах? Во многих из них идет реальная, а не формальная поддержка распространителей прессы. Были резко снижены или вовсе сведены к минимуму арендные платежи, площадь арендуемых участков под продажу печатной продукции увеличена до 18-24 квадратных метров, что позволяет размещать и продавать больше товаров, повышая небольшую рентабельность бизнеса.

У властей других муниципалитетов есть понимание, что в нынешних условиях распространение печатной продукции носит социальный и антифэйковый характер. Это не просто продажа газет и журналов, но и сохранение рабочих мест (а больше 50% киоскеров- это предпенсионеры и пенсионеры), а также распространение правдивой информации и поддержка производственных цепочек — типографии, издательства, распространители. В этих смежных сферах также работает множество людей. Жаль, что у брянских муниципальных властей как не было, так и нет этого понимания.

Упреждая нашу публикацию, пресс-служба БГА выступила с заявлением:

- Накануне отдельные блогеры под одиозными заголовками заявили о якобы изгнании из Брянска киосков «Союзпечать». Столь буйная фантазия в корне отличается от имеющейся действительности…

Увы, за навешиванием ярлыков на блогеров и СМИ со стороны пресс-службы БГА просматривается такое же непонимание, как и руководства администрации, сущности и важности данной проблемы, решение которой было пущено на самотек муниципальными властями.

Это только красиво звучит цитата:

- Освободившиеся места вновь будут выставлены на аукцион, - говорят в БГА. - Отметим, что на этих местах победители аукционов смогут разместить только те киоски, которые специализируются на продажи печатной продукции.

На самом деле от момента объявления аукциона до работы киоска пройдет несколько месяцев. Надо приобрести киоск, а то и несколько, подключить электричество (власти, как в других регионах, в этих вопросах не помогают), а это до 90 дней ожидания.

К сведению руководства и пресс-службы Брянской горадминистрации: на многих уже выигранных местах так и не началась работа ввиду логистических, организационных и финансовых проблем. Так что никаких бурных фантазий – это суровая реальность, которую не видят и не хотят видеть муниципальные власти.