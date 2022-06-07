Брянскэнерго проводит плановые ремонтные работы на энергооборудовании

Фото: "Россети".

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» завершились подготовительные мероприятия, выполнение которых является необходимым условием к проведению массовых ремонтных работ на энергооборудовании. Они включали в себя актуализацию списков потенциально опасных энергообъектов, разработку и реализацию мероприятий, обеспечивающих безопасность проводимых работ, обучение и тренировки персонала и другие.

В течение пяти месяцев – с мая по сентябрь – Брянскэнерго планирует расчистить от древесной и кустарниковой поросли около 1382 га площади; провести ремонтные работы на 409 трансформаторных подстанциях (ТП 6-10-0.4 кВ) и на 59 подстанциях класса напряжения 110 кВ: в том числе на ПС «Сталелитейная», «Дубровская», «Стародубская», «Почепская», «Советская», «Дятьковская», «Дормашевская».

«Ремонт оборудования – первостепенная задача, которую ежегодно решают энергетики для того, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в период осенне-зимнего периода», – отмечает заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Александр Косарим.