Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянская область подписала соглашение о сотрудничестве с луганской Брянкой. Историческое событие произошло в понедельник, 6 июня, в Луганске. Губернатор Брянской области Александр Богомаз и глава администрации города Брянки Николай Моргунов подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В составе брянской делегации также были заместитель губернатора Николай Лучкин, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот и его первый заместитель, председатель думского комитета по промышленности, строительству, связи, предпринимательству и собственности Сергей Антошин.

Сотрудничество коснется науки, технологии и транспорта, а также инфраструктуры и информационных технологий. Затронет оно и социальную защиту населения. Здравоохранение и образование. Кроме того – спорт, туризм, охрану окружающей среды. Семейную и молодежную политику.

Брянская область теперь официально побратим города Брянки Луганской Народной Республики.