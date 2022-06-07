Игорь Маковский: энергетики в очередной раз подтвердили, что достойны высокого звания «Спасатель»

Фото: "Россети".

В «Тверьэнерго» состоялась переаттестация работников профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) «Россети Центр» на звание «Спасатель». Коллектив ПАСФ достойно прошел несколько аттестационных этапов, показав глубокие теоретические знания в вопросах профессиональной подготовки и высокие результаты в физподготовке.

В завершении мероприятия специалисты ПАСФ произвели оперативную ликвидацию возгорания, извлекли «потерпевшего» из-под упавшей опоры с помощью гидравлического инструмента, после чего оказали ему первую помощь.

Экзаменаторы – сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области, отметили отличную подготовку работников профессионального аварийно-спасательного формирования, а также полную оснащенность ПАСФ спецтехникой и оборудованием.

«Наша профессиональная деятельность нередко бывает сопряжена с работой в условиях чрезвычайных ситуаций. От того, насколько отработаны навыки и слаженность действий энергетиков-спасателей, может зависеть жизнь человека. Именно поэтому регулярные тренировки и прохождение аттестаций аварийно-спасательными формированиями так важны: мы должны быть готовы не только обеспечивать надежность электроснабжения, но и при необходимости оперативно прийти на помощь», – отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.