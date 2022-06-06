Брянцев 11 июня приглашают на праздник поэзии в Овстуг

Фото: Музей-заповедник Ф. И. Тютчева "Овстуг", vk.com.

Брянцев приглашают на ежегодный всероссийский праздник «Родник поэзии твоей…», посвященный творчеству поэта Федора Тютчева. Он состоится 11 июня в музее-заповеднике «Овстуг» в Жуковском районе.

Праздничные мероприятия начнутся в Брянске 10 июня в 15.00. Состоится возложение цветов к памятнику Ф.И.Тютчеву и поэтический флэш-моб «Велико, знать, о Русь, твое значенье!». Об этом сообщают в группе музея-заповедника Ф. И. Тютчева "Овстуг" ВКонтакте.

Основные мероприятия пройдут 11 июня в самом музее-заповеднике.

В программе праздника:

09.40 – Лития в память о Федоре Ивановиче Тютчеве в церкви Успения Пресвятой Богородицы.

10.00 – Возложение цветов к памятнику Ф.И.Тютчеву.

10.20 – Церемония открытия праздника. Вручение Всероссийской премии имени Федора Ивановича Тютчева «Русский путь» лауреатам 2022 года.

с 11.00 – Поэтическое собрание с участием поэтов и писателей Брянщины, литераторов из России и ближнего зарубежья, концерты творческих коллективов и исполнителей Брянской области.

В родовой усадьбе поэта будут звучать музыка и поэзия. Зрители увидят выступления поэтов и писателей Брянщины, регионов России, ближнего зарубежья, концерт музыкальных коллективов. В «Философском салоне» пройдет заседание клуба искусствоведов, мыслителей и философов современности.

На аллеях усадьбы поэты и писатели, музыканты, вокалисты, танцоры, фольклорные коллективы представят зрителям свои лучшие творческие программы.

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