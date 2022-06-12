Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в Куглом сквере прошла акция «Россия, вперед!» Она была приурочена к Дню России. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Торжественную часть открыл Гимн Российской Федерации в исполнении оркестра Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Брянской области под руководством Никиты Иванова.

С праздником собравшихся горожан поздравили глава Советской районной администрации Алексей Колесников, депутаты Брянского горсовета Владимир Харитоненков и Марина Соболевская.

Заслуженному художнику Российской Федерации Александру Ромашевскому вручили медаль «Брянск – город воинской славы». Мастера удостоили высокой награды за деятельность, способствующую патриотическому воспитанию населения, сохранению исторического наследия в городе Брянске. Местные жители хорошо знают его работы - аллею Героев на Партизанской поляне, мемориальный комплекс «Хацунь», памятник жертвам Чернобыльской катастрофы, памятник Святым Равноапостольным Кириллу и Мефодию на Славянской площади и многие другие.

Также традиционно в преддверии Дня России ,10 июня, учащимся образовательных учреждений Советского района впервые вручили паспорта.

Завершили акцию музыкальные хореографические номера. Их исполнили эстрадная студия «Созвучие» и хореографический коллектив «Карамель» и военный оркестр.

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