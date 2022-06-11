Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянской Дубровке в озере нашли тело 15-летнего подростка. Тело погибшего подняли водолазы 11 июня в 10.45 утра. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

- Вечером 10 июня школьник не пришел домой, и родители подняли тревогу, – рассказали «КП-Брянск» в ЕДДС Дубровского района. – В 23.30 спецслужбы выехали на поиски подростка. Поздним вечером на пляже Дубровского озера нашли лишь его вещи. Тело не обнаружили. 11 июня в 10.45 утра водолазам удалось найти тело. Его обнаружили в 20 метрах от зоны купания.

О погибшем восьмикласснике отзываются положительно. Известно, что подросток увлекался спортом. Причины и обстоятельства трагедии устанавливают.