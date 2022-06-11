В Брянске на закрытом ТРЦ появились портреты наших земляков, погибших на Украине

Фото: vk.com.

В Брянске на здании закрытого ТРЦ на улице Красноармейской появились портреты двоих брянских военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине. На них изображены старший лейтенант Евгений Бушуев и лейтенант Дмитрий Седнев. Под портретами наших земляков надписи - «Навечно в памяти живых» и «Вечная память героям». Об этом сообщают в соцсети ВКонгтакте.

Дмитрий Седнев – уроженец Брянска. Он служил начальником хирургического отделения медицинской роты 51 гвардейского парашютно-десантного полка. Погиб в 25 лет.

Евгений Бушуев – уроженец Жуковского района. Его жизнь оборвалась в 26 лет.