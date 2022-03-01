Фото: пресс-служа Брянской областной Думы.

В Брянской области скорректировали бюджет на 2022 год. В Брянской областной Думе 1 марта прошло внеочередное заседание. Рассмотрели внесение изменений в закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Об этом сообщают в пресс-службе заксобрания.

Эти изменения связывают с уточнением параметров финансового документа. Доходы в 2022 году увеличились на 1 874 млн. рублей. А расходы выросли на 7 092 млн. рублей. Уточняют, что доходы увеличились на сумму безвозмездных поступлений.

Деньги направят на обновление школьных систем образования (1 082,2 млн. рублей), на ремонты дорог в регионе (404,1 млн. рублей), на переселение людей из аварийного жилья (334,2 млн. рублей), а также на помощь ковид-положительных пациентам (49,4 млн. рублей), на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 ( 43,1 млн. рублей). Кроме того, на эти средства приобретут «умные» спортивные площадки (20 млн. рублей).

Расходы увеличили из-за направления денег на дорожный фонд области (764 млн. рублей ), на гарантированное оказание людям бесплатной медицинской помощи по Территориальной программе государственных гарантий (699 млн. рублей), на исполнение государственных и муниципальных контрактов , подписанных в 2021 году (334,2 млн. рублей), на дополнительное финансирование начатых объектов строительства, чтобы их ввести в эксплуатацию в 2022 году (243,5 млн. рублей). Также запланированы деньги на покупку общественного транспорта и дорожной техники.

Предложенные правительством региона поправки в областной бюджет депутаты облдумы поддержали единогласно.

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