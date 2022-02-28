Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1114 жителей региона. При этом госпитализировали 56 пациентов. Выздоровел 371 человек, зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4122 ПЦР-тестов.

В целом у 143312 человек подтвердили коронавирус, выздоровели 117785 жителей области, умерли 3483 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 15556386. От коронавируса привились 664226 брянцев.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 253 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 151 ковид-положительного. На третьем месте Клетнянский район, где зафиксировали 83 новых случаев заболевания. Всего опасную инфекцию выявили во всех муниципалитетах региона, кроме Севского района.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 февраля 2022 года:

— Брянск – 58818 (+253)

— Брянский район – 13239 (+151)

— Дятьковский район – 6022 (+8)

— Карачевский район – 4922 (+45)

— Клинцы – 4269 (+49)

— Стародубский район – 4470 (+14)

— Навлинский район – 3809 (+38)

— Новозыбков – 3725 (+34)

— Трубчевский район – 3358 (+32)

— Унечский район – 3295 (+14)

— Жуковский район – 3149 (+34)

— Брасовский район – 2829 (+38)

— Выгоничский район – 2667 (+32)

— Комаричский район – 2519 (+36)

— Почепский район – 2207 (+9)

— Климовский район – 2344 (+13)

— Фокино – 2155 (+42)

— Погарский район – 1991 (+26)

— Дубровский район – 1951 (+34)

— Клетнянский район – 1982 (+83)

— Мглинский район – 1811 (+11)

— Сельцо – 1710 (+3)

— Злынковский район – 1565 (+20)

— Суземский район – 1512 (+2)

— Суражский район – 1390 (+9)

— Красногорский район – 1294 (+36)

— Гордеевский район – 1212 (+22)

— Клинцовский район – 1184 (+9)

— Севский район – 831

— Жирятинский район – 704 (+14)

— Рогнединский район – 249 (+3)

— Иногородние – 129.

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