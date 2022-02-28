Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске с 3 марта заработают цветочные базары. Они будут работать до 8 марта включительно с 08.00 до 19.00.Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Во всех районах областного центра выбрали 44 места, где жители города могут купить цветы к 8 марта для женщин:

Советский район:

— улица Авиационная, около дома 5-в

— улица Авиационная, около дома 26-а

— улица Горбатова, около дома 41

— улица Красноармейская, ост. «Завод Кремний», четная сторона

— улица Красноармейская, около дома №61 (привокзальная площадь автовокзала)

— пр-т Ст. Димитрова, ост. «Областная больница» четная сторона

— пр-т Ст. Димитрова, площадка между домами 61 и 57

— улица Советская, около дома 52

— улица Дуки, около дома 33

— улица Дуки, около дома 60-а

— улица Бежицкая, около дома 1/11 (площадка напротив дома)

— улица Евдокимова, около дома 3

— улица Ромашина, около дома 34

— улица Крахмалёва, около дома 23, ост. «Костычева»

— пересечение ул. В. Сафроновой и ул. 3-го июля

— улица В. Сафроновой, около дома 75

— улица С. Перовской, около дома 48

— улица Красноармейская, около дома 76

— улица Красноармейская, около дома 31

— улица Брянского фронта, около дома 2 (территория, прилегающая к ТЦ «Линия-1»)

— проспект Ленина, около дома 1

— проспект Ленина, около дома 63

— проспект Ленина, около дома 99

— пр-т Ленина, около ТРЦ «Родина»

— улица Спартаковская, около дома 130

Володарский район:

— улица Пушкина, около дома 12 (около Театра кукол)

— улица Пушкина, около дома 85

— улица Пушкина, около дома 73 (остановка «Стадион им. Брянских партизан»)

— улица Никитина, около дома 8

Бежицкий район:

— улица Литейная, около дома № 68/70

— улица Почтовая, около дома № 106-108

— улица 3 Интернационала, 2 (около обувного магазина)

— улица 3 Интернационала, около дома 17

— улица Ульянова, около дома № 124

— улица Литейная, около дома 48/126

— пересечение ул. Медведева около дома 5 и ул. Союзная

— улица Камозина, между домами 40 и 46

— улица Федюнинского, около дома 1

Фокинский район:

— пр-т Московский, около дома 106/4

— пр-т Московский, около дома 30-а

— пр-т Московский, около дома 5

— пр-т Московский, напротив дома№154-б

— улица Дзержинского, около дома 3

— пересечение ул. Полесской и ул. Шолохова

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»