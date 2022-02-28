«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» намерена улучшать ситуацию в регионе, привлекая к активному сотрудничеству депутатов Государственной Думы

Фото6 пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Брянской области.

На прошлой неделе председатель регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Брянской области Алексей Тимошков принимал с рабочим визитом депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва Николая Новичкова.

Брянская область пока новый регион для депутата Государственной Думы от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ. Работать с ним местному отделению предстоит ближайшие 5 лет. Николай Новичков пообещал начать ориентироваться в региональной специфике уже в ближайшее время. Тем более, что во многих регионах встречаются проблемы, характерные для всей России. Алексей Тимошков и Николай Новичков будут в одной команде работать над улучшением ситуации в регионе.

На пресс-конференции, организованной региональным отделением, Новичков более подробно рассказал о начале работе в нашем регионе.

- Мы встречаемся с вами в день начала военной операции на Украине, - сказал Николай Владимирович. – Ваш регион является сейчас не просто приграничным, но и «прифронтовым». Я голосовал «за» признание Донецкой и Луганской народных республик. У России не было другого выбора. Восемь лет ожидания, все эти годы наша партия иного выхода не видела и открыто говорила об этом. Наконец, наши партнеры согласились с этой позицией. Я думаю, что стоит немного потерпеть, и все закончится. Мы снова будем жить мирно.

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» выступает за отмену единого государственного экзамена, отмену пенсионной реформы, за выборные муниципальные органы власти, за отмену привязки рубля к доллару. И немаловажным пунктом предвыборной программы, от которого в партии не собираются отказываться, является социальный базовый доход. Это ежемесячная выплата по 10 тысяч рублей на человека.

- В нашей партии все рассчитали, в стране есть эти деньги, - говорит Николай Новичков. – Для реализации выплаты базового дохода необходимо порядка четырех триллионов рублей. И наши экономисты знают, где их взять.

В партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» не сомневаются, что рано или поздно будет отменен ЕГЭ.

- Правящая партия любит забирать инициативу себе, и выдавать это за свои идеи, - говорит Николай Новичков. – В пример можно привести отмену обязательного ежегодного техосмотра. Мы не против. Потихоньку мы будем убеждать своих партнеров, что наши идеи являются правильными. Все они записаны в программе партии.

Если партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» не обладает большинством голосов в Госдуме, это не значит, что о проблемах и путях их решение не стоит говорить. Так как игнорировать мнение большинства людей невозможно.

- Хорошим примером того, что правящей партии пришлось отказаться от первоначальных планов, является всеобщая QR-кодизация населения, - отметил Николай Новичков. – В первом чтении закон приняли. Но наши голоса тоже услышали. Поэтому во втором и третьем законопроект уже не рассматривали. Таким же образом мы сможем добиться и принятия других законопроектов и отклонения других.

В Брянской области в партию «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» входит 2848 человек. И число их сторонников постоянно растет.

- У нас не стоит задачи, нарастить нашу партию в вашем регионе или других, - говорит Николай Новичков. – Для нас достаточно сторонников партии. У них не обязательно должен быть партийный билет. При распаде Советского Союза в партии состояли миллионы, но почти никто на ее защиту не вышел.

На последних выборах в Брянской области партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» набрала на 62% больше голосов, чем на выборах в 2016 году. Но этого все равно не достаточно.

По всем волнующим жителей Брянской области вопросам можно обратиться в региональное отделение партии. Часто со своими проблемами приходят социально незащищенные жители: это пенсионеры, многодетные семьи.

Владимир Новичков является одним из 28 депутатов Государственной Думы от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ». Он курирует сразу несколько регионов, в том числе и Брянскую область.