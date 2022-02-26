Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1213 жителей региона. При этом госпитализировали 45 пациентов. Выздоровели 1086 человек, зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3873 ПЦР-теста.

В целом у 141083 человек подтвердили коронавирус, выздоровели 116181 житель области, умер 34641 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1547658.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 549 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 1291 ковид-положительный. На третьем месте Стародубский район, где зафиксировали 104 новых случаев заболевания. Опасную инфекцию выявили в 25 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 февраля 2022 года:

— Брянск – 57864 (+549)

— Брянский район – 12993 (+129)

— Дятьковский район – 6013 (+5)

— Карачевский район – 4852 (+12)

— Клинцы – 4213 (+3)

— Стародубский район – 4436 (+104)

— Навлинский район – 3771 (+32)

— Новозыбков – 3656 (+46)

— Трубчевский район – 3326 (+13)

— Унечский район – 3281 (+25)

— Жуковский район – 3066

— Брасовский район – 2791 (+37)

— Выгоничский район – 2614 (+8)

— Комаричский район – 2473 (+9)

— Почепский район – 2167 (+31)

— Климовский район – 2311 (+49)

— Фокино – 2102

— Погарский район – 1965 (+27)

— Дубровский район – 1917

— Клетнянский район – 1879 (+27)

— Мглинский район – 1792 (+4)

— Сельцо – 1696

— Злынковский район – 1530 (+12)

— Суземский район – 1510 (+51)

— Суражский район – 1381 (+21)

— Красногорский район – 1235

— Гордеевский район – 1182 (+1)

— Клинцовский район – 1171 (+1)

— Севский район – 831 (+16)

— Жирятинский район – 690

— Рогнединский район – 146 (+1)

— Иногородние – 129.

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